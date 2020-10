En direct de l’univers de... Julie Payette

L’autre nuit, je me suis réveillée en sueur, vers deux heures du matin, en me demandant : « De quoi est fait l’univers ? »

Eh bien, justement, la gouverneure générale, Julie Payette, va nous proposer le 8 octobre, lors de sa prochaine GG Conversation, une discussion avec deux profs de physique pour répondre à cette lancinante question.

Quoi, vous ne connaissez pas les GG Conversations ? C’est quand notre représentante de la reine (qui a manifestement beaucoup de temps libre) propose à ses humbles concitoyens des petites causeries virtuelles diffusées sur sa propre chaîne YouTube. On dirait une version RBO de Janette veut savoir.

PARTIE EN ORBITE

En pleine pandémie, alors que les Canadiens ordinaires se demandent comment ils feront pour payer leur loyer du mois prochain ou si leurs grands-parents ne mourront pas dans des couches sales, Madame la représentante de la reine nous montre encore à quel point elle vit dans un... univers parallèle.

Il y a quelque chose de très gênant à voir Son Excellence la très honorable Julie Payette continuer à animer ses GG Conversations, comme si de rien n’était.

Madame Payette est visée par une enquête du Bureau du Conseil privé après la diffusion d’un reportage de Radio-Canada selon lequel elle aurait « rabaissé, réprimandé et humilié publiquement le personnel de Rideau Hall ».

Et ce n’est pas tout. Quand Justin Trudeau a nommé Julie Payette au poste de GG, il n’a fait aucune vérification auprès de ses employeurs précédents. Lisez ceci : « Selon les sources consultées par CBC, Julie Payette a reçu une indemnité de départ d’environ 200 000 $ lorsqu’elle a démissionné du Centre des sciences de Montréal en 2016 à la suite de plaintes relatives à la façon dont elle traitait ses employés. [...] Julie Payette a quitté le Comité olympique canadien (COC) l’année suivante après le déclenchement non pas d’une, mais de deux enquêtes internes concernant son comportement envers les employés et des allégations de harcèlement verbal ».

On connaît tous une animatrice qui a perdu tous ses contrats pour moins que ça...

DEUX PIEDS SUR TERRE

C’est absolument surréaliste d’écouter les GG Conversations sur YouTube. On a le droit au début à de la petite musique classique, comme si c’était le Roi Soleil en personne qui s’apprêtait à faire une petite causerie en dégustant des petits fours.

Cet été, elle a fait une (très mauvaise) entrevue avec Colm Feore et Patrick Huard (qu’elle appelait Monsieur Patrick). Elle tenait sa petite tasse de café à la main, les cheveux mouillés, s’enfargeant dans son propos, parlant de la culture comme d’une industrie.

Lors d’une GG Conversations avec Marie Saint Pierre, elle a lancé cette phrase biscornue : « L’une (sic) des p’tits conseils d’astronautes qu’avec nos collègues on a donné sur nos réseaux sociaux, c’est celui que lorsque c’est difficile, qu’on est isolé, il est vital, vital de faire quelque chose pour soi, de trouver quelque chose qui nous font (sic) plaisir. Parce que ça nous permet ensuite de reprendre l’énergie, pis ensuite de contribuer aux autres ».

ÉTOILE FILANTE ?

Comme astronaute, Julie Payette a voyagé dans l’espace. Mais comme gouverneure générale, ce serait bien qu’elle revienne sur terre.

A-t-on vraiment besoin d’un talk-show royal ?