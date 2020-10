Kamala Harris et Mike Pence offrent un vrai débat d’idées

Avec des plexiglas et près de quatre mètres qui les séparaient, le vice-président Mike Pence et la colistière de Joe Biden, Kamala Harris, se sont livrés mercredi soir à un face-à-face remporté timidement par le camp démocrate.

Rafael Jacob

Expert

« C’est un match nul. Ce qui en soi est une victoire pour Joe Biden et Kamala Harris », dit Rafael Jacob, spécialiste de la politique américaine.

L’unique débat des aspirants vice-présidents faisait suite au face-à-face présidentiel de la semaine dernière ainsi qu’au diagnostic positif à la COVID-19 de Donald Trump.

Bien que la soirée ait été moins chaotique et cacophonique que le premier débat, il y avait quelques tensions mercredi soir.

« Le débat a été plus civilisé, mais plusieurs questions ont été carrément ignorées », souligne M. Jacob.

Pence s’est rapidement imposé comme bon communicateur et en commande de ses moyens tandis que Harris, ancienne élève de l’école secondaire Westmount au Québec, a tenu son bout presque du début à la fin.

Fervent chrétien aux manières policées, Mike Pence, 61 ans, détonne avec la personnalité haute en couleur de son dirigeant.

Fille d’un père jamaïcain et d’une mère indienne, Kamala Harris, 55 ans, apparaît comme un gage de vitalité aux côtés de Joe Biden, 77 ans.

Gestion de la pandémie

La soirée modérée par Susan Page, du quotidien USA Today, était articulée autour de neuf thèmes, dont la COVID-19, les taxes, les changements climatiques et le racisme.

La sénatrice démocrate n’a pas manqué d’épingler son rival sur la gestion de la pandémie par l’administration Trump, qui d’ailleurs était de retour au Bureau ovale mercredi après un séjour à l’hôpital.

Les États-Unis sont les plus endeuillés au monde avec plus de 210 000 décès et près de 7,5 millions d’Américains infectés.

Sur la pandémie, Pence s’en est tenu mercredi soir à défendre la gestion de crise de son gouvernement.

Ce débat entre candidats à la vice-présidence prend une envergure compte tenu du diagnostic du président de 74 ans, mais aussi de l’âge des deux candidats à la présidentielle.

Peu d’impact

M. Jacob croit toutefois que le débat de mercredi soir n’aura pas un grand impact sur les intentions de vote des Américains.

« Depuis le début, Trump est largement en arrière. Ramener une campagne toute croche est une tâche presque impossible pour Pence », fait-il valoir.

Avec 57 % d’intentions de vote, Biden compte désormais 16 points d’avance sur le milliardaire républicain (41 %), selon un sondage publié mardi par CNN.