Roxane Bruneau: l’album dans «quelques dodos»

L’attente des fans de Roxane Bruneau achève : son nouvel album paraîtra très bientôt, a annoncé la chanteuse.

• À lire aussi: Roxane Bruneau lance une chanson composée avec ses fans

«C’est une question de dodos», assure-t-elle, en entrevue au Journal.

Elle ne pouvait dévoiler la date précise, mais confirme que c’est cet automne qu’on découvrira le successeur de Dysphorie, l’album qui a lancé sa carrière, en 2017, et sur lequel on retrouve le succès Des p’tits bouts de toi, lauréate à l’ADISQ.

Dans sa douche

Fait à noter, Roxane Bruneau a enregistré les parties vocales de ses nouvelles compositions dans... sa douche.

Elle préférait, et de loin, travailler dans le confort de sa résidence que dans un studio.

«Quand on a déconfiné, nous sommes allés dans un studio professionnel, mais rendue où je suis, je sais ce que j’aime et ce que je veux. Pis j’avais les moyens de le faire. J’ai donc fait un studio dans la salle de bain de mon sous-sol et j’ai insonorisé ma douche.»

Le «Shower studio» était né. «Le son est vraiment bon, c’est comme si t’étais dans un vrai studio, mais c’est ma douche.»