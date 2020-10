L’Alliance pour la diversité au hockey tourne le dos à la LNH

Insatisfaite de ses efforts pour lutter contre le racisme, l’Alliance pour la diversité au hockey a choisi de couper les ponts avec la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Nous sommes très reconnaissants de l’appui reçu du public. Malheureusement, celui qu’on espérait de la LNH ne s’est pas manifesté. La ligue a plutôt mis ses efforts dans des exercices de relation publique qui semblaient avoir pour objectif de passer rapidement à côté de discussions importantes entourant le racisme», a déclaré l’organisation, comme rapporté par TSN mercredi.

« C’est clair que la LNH n’est pas prête à s’engager significativement pour mettre un terme au racisme systémique au hockey. Bien que nous sommes déçus, l’Alliance pour la diversité au hockey opérera séparément et indépendamment de la LNH et mettra en place des programmes d’éducation, des changements dans le sport, et cherchera à être des modèles pour les jeunes des communautés noires qui veulent jouer au hockey.»

Sept joueurs et anciens joueurs de couleur de la LNH, dont Evander Kane et Akim Aliu, ont fondé l’Alliance pour la diversité au hockey en juin dans la foulée des événements entourant la mort de George Floyd.

L’organisme avait d’ailleurs joué un rôle important dans la décision de la LNH de suspendre les matchs pour deux jours en août après un autre incident à caractère racial aux États-Unis, cette fois impliquant Jacob Blake.