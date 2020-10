Les Rays aux commandes contre les Yankees

Les Rays de Tampa Bay ont pris les devants 2 à 1 dans la série qui les oppose aux Yankees de New York, mercredi soir, en signant un gain de 8 à 4 au Petco Park.

Comme ce fut le cas dans les deux premiers duels de cette série de division, les frappeurs des deux équipes ont démontré leur puissance.

Kevin Kiermaier, Randy Arozarena et Michael Perez ont envoyé la balle dans les estrades pour les Rays. Dans le cas d’Arozarena, il s’agissait de sa troisième longue balle contre les Bombardiers du Bronx.

Contrairement à leur habitude, les Yankees ont vu seulement un de leurs joueurs expulser la balle à l’extérieur des limites du terrain, soit Giancarlo Stanton. Le Californien de 30 ans est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire des Yankees à réussir un coup de circuit dans un cinquième match éliminatoire de suite.

La victoire a été obtenue par Charlie Morton, qui était le partant des Rays. En cinq manches de boulot, l’artilleur de 36 ans a permis deux points sur quatre frappes en lieu sûr et a donné deux passes gratuites à ses rivaux. Il a aussi retiré six adversaires sur des prises. La défaite a été encaissée par Masahiro Tanaka. Le Japonais était en poste pour les longues balles de Kiermaier et d’Arozarena, lui qui a œuvré pendant quatre engagements.

Les New-Yorkais tenteront de forcer la tenue d’un match ultime jeudi, lors du quatrième duel de cette série.