Ni noir ni blanc!

Il est des mots qui nous rendent soupçonneux sur l’intérêt des personnes qui les servent à profusion. Systémique et racisé sont dans cette catégorie.

La mort de Joyce Echaquan revigore les accusations de racisme systémique à la grande satisfaction de ceux qui en affublent la société québécoise régulièrement.

Sans excuser le comportement inapproprié des deux employées de l’hôpital de Joliette, il y aura intérêt à faire plus de lumière sur l’incident survenu avant de prononcer un jugement ex cathedra.

Le racisme élastique

On ne parle plus de races. On a également cessé d’utiliser l’expression minorité visible. Le vocable racisé s’y est substitué en sous-entendant que toute personne différente est victime de racisme.

L’accusation dépasse la couleur de la peau. On se rappellera les blâmes proférés à l’égard du gouvernement Legault avec l’adoption de la loi sur la laïcité.

Le président Macron fait face aux mêmes accusations de racisme en voulant mettre fin au séparatisme religieux en territoire français.

Pas simple pour les dirigeants de composer avec l’instinct grégaire des humains qui tendent à se rassembler sur la base de leurs ressemblances.

Il y a là de puissants germes de préjugés pour nourrir les hantises et quelquefois la haine à l’égard de l’autre.

Les excuses

Si le comportement des employées congédiées de l’hôpital de Joliette relève du racisme systémique, elles aussi seraient victimes d’un système et devraient bénéficier d’une certaine clémence.

D’autre part, si l’impatience observée avait pu se produire avec n’importe quel malade indépendamment de son origine, à cause de surcharges de travail ou d’incompétence, ce serait à elles de s’expliquer.

Le premier ministre a-t-il bien soupesé la question avant de s’excuser officiellement pour la mort troublante de Joyce Echaquan ?

Il s’était pourtant montré parcimonieux dans ses justifications pour les milliers de personnes âgées mortes dans les CHSLD attribuables à la négligence de l’État !