Photo courtoisie

La Fondation pour les Aînés et l’Innovation Sociale (FAIS) vient de créer un événement virtuel qui se tient durant tout le mois d’octobre. Pour participer, c’est facile ! Choisissez l’endroit de votre choix, le sport dans lequel vous désirez vous mettre au défi et le moment où vous décidez de faire votre activité. Le coût d’inscription est de 25 $ par participant et les étapes à suivre pour l’inscription sont affichées sur la page web de l’événement de la fondation FAIS. L’objectif est d’amasser la somme de 25 000 $ qui servira directement pour les aînés en CHSLD, en soins à domicile et à VITAM – Centre de recherche en santé durable. L’ex-fondeur Alex Harvey (photo) a accepté d’agir à titre de porte-parole de l’événement « On bouge pour nos aînés ». Renseignements sur fondationfais.org ou facebook.com/fondationfais.org/events.

Relève en entreprise

Photo courtoisie

Félicitations à l’entreprise Ferblanterie Laro D C, de Saint-Augustin-de-Desmaures, qui s’est vu décerner Le Galon de la semaine (28 septembre), dans la catégorie Relève en entreprise par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec. Cette reconnaissance est remise dans le contexte de la première présentation des « Galons », un nouvel événement 100 % virtuel ayant pour objectif de mettre en valeur, dans plusieurs catégories, les réalisations entrepreneuriales humaines, innovantes et environnementales des entreprises en habitation et construction de la grande région de Québec. Dany Chamberland, fondateur en 1982 de la Ferblanterie Laro D C, spécialisée dans le domaine de la ventilation résidentielle, commerciale et industrielle, peut compter sur son fils, Joël Chamberland, pour assurer la relève de son entreprise. Le comité de sélection a été convaincu par l’efficacité de cette transition, en cours depuis plus de trois ans, et l’œil visionnaire du fils dont l’apport est significatif. Sur la photo, Dany, Joël et Nathalie Chamberland, de l’entreprise Ferblanterie Laro D C.

Éduc’alcool a 30 ans

Photo courtoisie

À l’occasion du 30e anniversaire d’Éduc’alcool, le lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon, a attribué à l’organisme la Médaille pour mérite exceptionnel, la plus haute décoration de son programme de distinctions honorifiques, en reconnaissance de « ses actions remarquables qui ont contribué de manière importante aux mieux-être de la société québécoise et de ses accomplissements exceptionnels dans le domaine de l’éducation et de la prévention en matière d’alcool ». Sur la photo, l’honorable J. Michel Doyon (à gauche), remet le certificat et la médaille à Hubert Sacy, directeur général d’Éduc’alcool.

Anniversaires

Photo courtoisie

Simon Cowell (photo), producteur de musique , scénariste, animateur de télévision, compositeur, réalisateur artistique et acteur britannique, 61 ans... Gilles Courteau, commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis 1986, 63 ans... Maurice Parent, ex-président de Mercedes Benz de Québec, 82 ans... Daniel Boucher, chanteur québécois, 48 ans... Jean-Marc Fournier, ex-député de Saint-Laurent (PLQ), 61 ans... Yo-Yo Ma, violoncelliste américain d’origine française, 65 ans... Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, 68 ans... Raymond Lévesque, chansonnier québécois, 92 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 7 octobre 2018. Celeste Yarnall (photo), 74 ans, actrice américaine (Star Trek)... 2015. Gail Zappa, 70 ans, veuve de Frank Zappa et administratrice de la fiducie familiale Zappa... 2013. Patrice Chéreau, 68 ans, metteur en scène, réalisateur et acteur français... 2009. Irving Penn, 92 ans, photographe américain... 2006. Anna Politkovskaya, 48 ans, journaliste russe... 1998. Stéphane Morin, 29 ans, ancien joueur des Nordiques... 1991. Leo Durocher, 86 ans, qui a passé près de 50 ans de sa vie dans le baseball majeur... 1959. Mario Lanza, 38 ans, ténor américain... 1959. Edgard Allan Poe, 40 ans, auteur américain et éditeur...1849.