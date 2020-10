Ottawa annonce qu'il interdira six produits de plastique

Le gouvernement Trudeau a choisi six produits spécifiques de plastique à usage unique qu'il entend bannir d'ici à la fin de 2021, notamment les sacs en plastique, les pailles et les ustensiles.

«Les Canadiens jettent environ trois millions de tonnes de plastique chaque année, soit l'équivalent de 570 sacs de poubelles remplis de plastique chaque minute, chaque jour», a illustré le ministre de l’Environnement, Jonathan Wilkinson, mercredi, en présentant la liste.

Il a surtout insisté sur la nécessité d’augmenter le faible taux de recyclage des produits du plastique au Canada, qui n'est pour l'heure que de 9 %.

Les six produits qui seront interdits à compter de l’an prochain sont ceux qui sont les plus difficiles à recycler et qui contribuent à la pollution des océans.

«Il faut retirer de la circulation les produits qui ne sont pas recyclables [...] et vont être remplacés par d’autres qui le sont», a dit le ministre du Patrimoine et écologiste notoire, Steven Guilbeault, qui accompagnait M. Wilkinson lors de son point de presse à Gatineau.

Le Canada n’a pas encore fixé de cible immédiate pour la proportion de plastique qui devrait être recyclée. M. Wilkinson a fait valoir que des consultations doivent se faire à ce sujet en collaboration avec les provinces, mentionnant que la cible en Europe est de 19 %.

Le gouvernement Trudeau s’est engagé dès juin 2019, puis en campagne électorale, à interdire les produits à usage unique du plastique d’ici la fin de 2021. Il entend aussi atteindre l’objectif de zéro déchet de plastique d’ici 2030.

Le groupe environnemental Équiterre, pour lequel le ministre Guilbeault a été porte-parole, n’a pas tardé à critiquer l’annonce de mercredi. «Bannir certains produits constitue une belle avancée [...], mais on semble encore voir le recyclage comme salvateur, a commenté sur Twitter la directrice générale Colleen Thorpe. La solution est la réduction à la source. Moins on produira, moins on aura à jeter ou recycler.»

Voici la liste publiée par Ottawa, mercredi, et sur laquelle les Canadiens sont appelés à se prononcer

- sacs en plastique

- pailles

- bâtonnets à mélanger

- porte-canettes

- ustensiles

- récipients en plastique difficile à recycler