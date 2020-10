Possible élection à la mairie le 15 novembre

Si la situation sanitaire le permet, l’élection à la mairie de L’Ancienne-Lorette pourrait avoir lieu le 15 novembre.

Initialement prévu pour le 4 octobre, le scrutin visant à désigner un successeur au défunt maire Émile Loranger a été « suspendu » à seulement 48 h du vote général. « Si la situation s’améliore de façon à ce que la zone change de couleur avant le 28 octobre, nous avons l’intention de tenir l’élection le 15 novembre 2020 », a indiqué Bénédicte Trottier Lavoie, attachée de presse de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, hier.

Gaétan Pageau et Guillaume Paradis, deux des cinq candidats à la mairie, ont par ailleurs envoyé une lettre à la ministre Laforest dans laquelle ils affirment que les Lorettains se trouvent actuellement dans une situation « d’incertitude » et « de vide » qui pourrait se prolonger au-delà du 28 octobre. Du coup, ils suggèrent « d’élargir les conditions du vote par correspondance et de poursuivre le vote général prévu le 4 octobre avec un vote général par correspondance », lit-on.

Par ailleurs, si le scrutin devait être carrément annulé, M. Pageau estime que « la moindre des choses » serait de lui permettre de réintégrer son poste de conseiller municipal. Il fait valoir que sa récente démission avait pour seul but de se conformer à la loi l’obligeant à quitter ses fonctions pour pouvoir participer à la course à la mairie.