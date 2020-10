PS5: Sony nous montre les entrailles de la bête dans une vidéo où la console est complètement démontée

Vous vous demandiez à quoi ressemblait l’intérieur (et chacune des pièces) de la PS5? Sony a exaucé votre vœu mercredi matin en publiant une vidéo où la prochaine PlayStation est entièrement démontée par l’un de ses concepteurs.

L’honneur revient ainsi à Yasuhiro Ootori, vice-président de la division du design mécanique et matériel chez Sony Interactive Entertainment, qui, dans une vidéo de plus de sept minutes, a levé le voile sur les secrets intimes de la console.

Au début de la séquence, on peut notamment voir de plus près les différents ports à l’arrière de la PS5.

Aussi, on découvre concrètement comment le socle, pour tenir la console debout ou sur le côté, fonctionnera. Et, surprise, c’est le même bout de plastique qui accomplira les deux tâches.

Ensuite, on voit comment les panneaux blancs qui recouvrent la PS5 s’enlèvent. C’est assez simple, mais on imagine que l’opération sera toujours accompagnée d’un petit stress.

Cela nous permet alors de jeter un œil à ce qui se trouve derrière lesdits panneaux, principalement un immense ventilateur, qui peut prendre son air autant sur le dessus qu’en dessous de la machine.

On découvre également de petites trappes à poussière, que l’on pourra nettoyer à l’aide d’un aspirateur.

Tout près, on voit l’endroit où l’on pourra installer un SSD supplémentaire afin d’augmenter l’espace de stockage de la console.

Dans le périple du démontage de la PS5, le commun des mortels voudra probablement s’arrêter là, mais la suite de l’exercice ne fait visiblement pas peur à Yasuhiro Ootori.

Le célèbre petit autocollant, qui annule la garantie de la machine lorsque retiré, ne l’effraie pas non plus, d’ailleurs.

À partir de ce moment, le vice-président sort son tournevis, tire sur des morceaux de toutes sortes et la PS5 se dévoile encore plus sous nos yeux ébahis.

Ça nous permet alors de voir les pièces dans toute leur splendeur.

Comme le ventilateur:

Le lecteur Blu-ray:

Le processeur:

La mémoire vive:

Le SSD:

Et même le bloc d’alimentation:

On en apprend aussi davantage sur le processus de refroidissement de la PS5, notamment sur son dissipateur thermique.

Et, comme plan final, on a droit à l’image d’un homme satisfait devant le travail accompli (et tout un paquet de pièces).

La PS5 arrivera au Canada le 12 novembre prochain. Lorsque vous recevrez votre exemplaire, on ne vous conseille toutefois pas de la défaire en morceaux comme dans la vidéo ci-dessus.