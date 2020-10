Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 8 octobre:

«Louis 19, le roi des ondes»

Comédie québécoise avec Martin Drainville dans le rôle d’un homme dont le rêve de passer à la télé se réalise après avoir gagné un concours. Pendant trois mois, on le suivra dans ses faits et gestes pour une émission de téléréalité, bouleversant du même coup son quotidien terne.

Jeudi, 15 h, VRAK.

«La famille est dans le pré»

Des couples de la téléréalité «L’amour est dans le pré» ont trouvé l’âme soeur et fondé une famille. Avec cette nouveauté, on se glisse dans leur vie de tous les jours mouvementée, alors qu’il faut continuer à gérer la ferme, mais surtout élever sa petite marmaille.

Jeudi, 19 h 30, Canal Vie.

«La machine à explorer le temps»

Film de science-fiction qui voit Guy Pearce prêter ses traits à un inventeur du 19e siècle souhaitant modifier des événements du passé. Or, son véhicule à voyager dans le temps en décide autrement et le parachute 800 000 ans dans le futur...

Jeudi, 20 h, Prise 2.

«J.E.»

Que feront, cette année, les milliers de snowbirds québécois qui passent l’hiver en Floride, loin du la neige et du froid? À quoi doivent-ils s’attendre pendant que l’État américain est marqué au fer rouge par la COVID-19 et que la campagne électorale bat son plein? L’équipe de «J.E.» s’est renseignée.

Jeudi, 21 h, TVA.

«Dans les médias»

Il est question de politique avec l’invité de la semaine, Jean-François Lisée. On s’intéresse aussi à la forte popularité des États-Unis dans l’actualité quotidienne et à ces nombreuses stars de la porno qui ont décidé de s’emparer de YouTube pour parler ouvertement de sexe.

Jeudi, 21 h, Télé-Québec.

«9-1-1»

Début de la troisième saison de la série américaine. Athena (Angela Bassett) se tourne vers les pompiers à la suite d’un accident survenu sur l’autoroute et impliquant un adolescent, tandis que Buck (Oliver Stark) peine à se rétablir. De plus, on découvre un enlèvement.

Jeudi, 22 h, MOI ET CIE.

«Je suis Heath Ledger»

Bientôt 13 ans que l’acteur australien a été emporté par une surdose, à seulement 28 ans. Des membres de sa famille, mais aussi des amis comme Naomi Watts et Ben Harper, se souviennent du jeune homme qu’il a été. Retour sur une carrière et une vie écourtées.

Jeudi, 22 h, Canal D.