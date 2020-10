Un ancien militaire coupable de conduite dangereuse

Un ancien militaire arrêté à la suite d’un cas de rage au volant extrême a été trouvé coupable, mercredi, de conduite dangereuse et de port d’arme dans un dessein dangereux, mais le tribunal l’a déclaré non criminellement responsable de voies de fait armées et de délit de fuite pour cause de troubles mentaux.

En 2015, Alexandre Legault, alors âgé de 29 ans, a été arrêté, puis accusé en lien avec les événements qui se sont produits au tout début du printemps.

Le 28 mars, après plusieurs manœuvres qui ont fait monter la tension entre Legault et un autre automobiliste alors que tous les deux se trouvaient sur l’autoroute 40, à la hauteur de Saint-Marc-des-Carrières, l’ancien militaire a tiré un coup de fusil à plomb de calibre 410 dans le pneu de la voiture où prenaient place deux adultes et trois enfants.

Choc post-traumatique

À la suite de l’impact, le père de famille s’est garé pour se diriger vers le véhicule de Legault qui l’a sommé de reculer.

En prenant la fuite avec sa voiture, l’ancien militaire a happé le père de famille, le blessant très sérieusement à la jambe.

Dans le cadre du procès, l’avocat de Legault, Me Dominic Côté, appuyé par plusieurs spécialistes, a démontré au tribunal que son client souffrait d’un syndrome de choc post-traumatique depuis son retour de mission.

« La cause est interne et personnelle à l’accusé. La conduite automobile, particulièrement s’il y a une situation stressante, est susceptible de faire basculer l’accusé en situation de rappel et de le faire sombrer dans un épisode délirant paranoïde », a rappelé le magistrat dans le cadre de sa décision.

Pas inapte

Malgré cela, le président du tribunal a estimé que la maladie mentale de Legault « ne le rendait pas incapable de juger de la nature de ses actes de conduite dangereuse après le premier dépassement jusqu’à quelques instants avant le point de basculement », a noté le juge Tremblay.

De la même façon, le magistrat a retenu que l’accusé, qui s’était procuré des armes à feu dans le but d’être armé si « la situation au Québec dégénérait », n’était pas inapte à juger de la qualité et de la nature de ses actes.

Legault reviendra devant le tribunal en décembre pour les observations sur la peine.