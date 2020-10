Un match égal, mais pas nul

À tous les plans, les partisans de l’Impact ont assisté à un match égal samedi dernier entre leurs favoris et le Fire de Chicago. Tant du point de vue statistique que de celui de la performance, au test de l’œil si vous préférez, la rencontre a été pour le moins bien partagée.

Pour aborder cette séquence de cinq matchs en quinze jours, le Fire était à mon avis l’adversaire idéal. Puisque l’équipe de la ville des vents ne fait pas partie de l’élite de la MLS et qu’elle était derrière l’Impact au classement, c’était le rival tout désigné pour reprendre la compétition après un arrêt de quelques jours. Le fait de ne pas avoir réussi à accrocher la victoire peut être considéré comme une occasion ratée.

Parce que les deux prochains matchs au programme seront pour le moins difficiles. Tour à tour, l’Impact affrontera Columbus et Philadelphie, deux des quatre meilleures équipes de la ligue.

Ceci dit, il serait injuste d’être négatif envers la performance de l’Impact samedi dernier. Les hommes de Thierry Henry ont marqué et se sont créé plusieurs occasions. Dans les circonstances que l’on connaît, ce n’était pas si mal. Mais au risque de me répéter, le style ne donne pas des points au classement.

Des approximations qui coûtent

Malheureusement pour l’Impact, Clément Diop a connu son pire match de la saison samedi. Sans se tromper, on pourrait dire que c’est probablement son seul mauvais sur 15 cette saison en MLS. Mais ses approximations ont quand même mené directement aux buts du Fire. Espérons que ses performances reviendront à la normale mercredi prochain. À Columbus, les Montréalais en auront bien besoin.

Au-delà des performances défensives, c’est la capacité de finition des deux équipes qui a surtout fait défaut dans cette rencontre.

Malgré que les deux équipes aient réussi à bien faire circuler le ballon, l’Impact et le Fire ont manqué cruellement de précision autour de la surface de réparation.

Plus précisément, ce sont deux éléments que les deux équipes n’ont pas été capables d’exécuter : d’abord cette passe finale qui mène l’attaquant droit au but et ensuite la passe de pénétration qui casse les lignes et qui met en déroute la défense adverse. En clair ? La passe finale, c’est celle offerte qui permet à son coéquipier de finir facilement l’action pour un but. La passe de pénétration ? C’est celle qui élimine des défenseurs et transperce un rideau défensif pour offrir une occasion de marquer.

Ne cherchez pas, vous n’en avez pas vu samedi dernier.

Un boost aujourd’hui ?

Offensivement, l’Impact devra s’améliorer s’il veut donner du fil à retordre au Crew à Columbus et à l’Union de Philadelphie. Les retours probables de Saphir Taïder et de Romell Quioto devraient aider en ce sens. L’acquisition de Mason Toye aussi pourrait augmenter l’efficacité du Bleu-blanc-noir devant le but adverse.

De plus, les trois noms que je viens de citer permettront à Thierry Henry de compter sur plus de qualité dans sa formation et un peu plus d’énergie, ce qui fait défaut depuis quelques rencontres.

Ce ne sera pas un luxe parce qu’avec les matchs internationaux qui arrivent à grands pas, l’Impact sera privé de Lassi Lappalainen et Jukka Raitala pour au moins quatre matchs. Heureusement, l’Impact a convaincu Clément Diop de rester avec l’équipe plutôt que de rejoindre la sélection du Sénégal.

Bonne nouvelle dans le cas de Diop, mais je suis tout de même triste pour lui. Représenter son pays sur la scène internationale est toujours un honneur et une belle vitrine pour un joueur de soccer. J’espère pour lui et — par extension — pour le club que ce n’est que partie remise.