Ville de Québec: les activités sportives de groupe suspendues pendant trois semaines

Pour se conformer au décret gouvernemental, la Ville de Québec vient de suspendre l’essentiel des activités sportives de groupe du 8 au 28 octobre. La pratique sportive libre est généralement permise, mais avec quelques exceptions et limitations. Les parcs demeurent ouverts.

C’est ce que la Ville de Québec a fait savoir mercredi soir par voie de communiqué de presse. Initialement, le maire Labeaume devait tenir un point de presse virtuel en fin d’après-midi.

On apprend que «les installations sportives et de loisir intérieures de la Ville seront fermées jusqu’au 28 octobre, sauf pour les programmes sport-études». Mais «les arénas, les gymnases et les stades intérieurs demeurent ouverts pour les activités libres», ajoute-t-on.

Les bains libres sont suspendus jusqu’à 28 octobre, Mais toutes les activités de loisir à caractère libre (patinage libre, multisport libre et soccer libre) sont maintenues. Comme les vestiaires seront fermés, les citoyens devront arriver vêtus pour leur activité. Un maximum de 25 personnes est admis et les estrades sont fermées.

Aussi, les activités sportives et de loisir de la programmation d’automne ainsi que les activités régulières des organismes de loisir sont suspendues ces trois prochaines semaines. Les modalités de report ou de remboursement des cours seront communiquées ultérieurement par les organismes de loisirs.

Parcs ouverts

Par ailleurs, les parcs, les bases de plein air et les modules de jeux demeurent, pour le moment, accessibles. Aucune activité de groupe n’est cependant autorisée dans les parcs. La distanciation sociale reste en vigueur.

Toutes ces mesures pourraient être modifiées après la réception et l’analyse du décret gouvernemental, prévient la municipalité. Il est possible de consulter les derniers développements à l'adresse ville.quebec.qc.ca/covid19.

À L’Ancienne-Lorette, on a également annoncé plusieurs mesures applicables du 8 au 28 octobre. Ainsi, les activités de loisirs, culturelles et sportives sont suspendues. Les bains libres sont également suspendus à l’aquagym Élise-Marcotte. Au Complexe sportif multidisciplinaire, les activités de la Ville et des organismes de glace sont suspendues, sauf pour le patinage libre.