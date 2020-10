BERNIER, Gabriel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 septembre 2020, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur Gabriel Bernier, conjoint de madame Dolorès Landry. Originaire de Saint-Marcel-de-L'Islet, il demeurait à Lévis et autrefois à Saint-Jean-Port-Joli. Il était le fils de feu dame Virginie Dancause et de feu monsieur Léon Bernier. Il laisse dans le deuil ses enfants : Wilson (Carmen Montminy), Yvan (Ghislaine Pomerleau), Berthe (Jean-Pierre Noël), Monique (Denys Larose) et Suzanne ; ses petits-enfants : Christina, Jean-Nicolas, Isa-Marie, Mathieu et Simon ; ses arrière-petits-enfants : Philippe et Laurier ; les enfants de Mme Dolorès : Richard (Paule Giasson) et Yves (Nathalie Breton) ; les petits-enfants de Mme Dolorès : Charles-André, Jean-Michel, Audrey, Laurie et Jade. Il était le frère et le beau-frère de : feu Agnès (feu Eugène Boucher), feu Maxime (feu Antoinette Malenfant - Marie Pelletier), feu Omérine (feu Philippe Castonguay), feu Isabelle (feu Saluste Gaudreau), feu Damien (feu Adrienne Godbout), feu Camille (feu Noëlla Duval), feu Raymond, feu Gilberte (feu Gérard Caron), feu Rita (feu Jean-Paul Vachon), feu Jeanne D'Arc (feu Lauréat Mercier), Gisèle (feu Léopold Couillard), feu Laurette (feu Omer Chabot), feu Marie-Marthe, feu Jacques (feu Marguerite Bélanger) et Aline (feu Jack Fraser). Sont aussi affectés par son départ les membres des familles Morin et Landry, ses cousins et ses cousines, ses neveux et ses nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église.La direction des funérailles a été confiée à la