HARVEY, André



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec le 25 septembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé du cancer monsieur André Harvey, époux de feu dame Pierrette Dupuis. Né à Québec le 10 février 1935, il était le fils de feu dame Rose Lachance et de feu monsieur Édouard Harvey. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses chers enfants: Michel (Mélanie Gagnon), Jean-François (Carole Montagne), Marie-Josée (Marc Roberge), Carolyne (Normand Veilleux) ainsi que sa chère nièce Nicole Pageau; ses 9 petits-enfants dont il était très fier: Noémie (Alexandre St-Pierre Marcoux) et Tristan; Thomas, Julien et Laurence; Gabriel, Sophie et Lara; ainsi que Philip. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Lucille Simard, épouse de son frère feu Jean-Paul, Cécile Dupuis (feu Léo Pageot) et Jeannine Dumais (feu Roger Dupuis). Il est allé rejoindre, outre ses parents, son autre frère Ovila, sa sœur Fernande ainsi que ses autres beaux-frères et belles-sœurs: Paul-Émile Dupuis (feu Françoise Garon) et Gaston Dupuis (feu Mariette Picard). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis, notamment ses amies et amis de la Résidence Cardinal Vachon. Comptable passionné, homme de foi, bon et humain, il a toujours considéré chacun de ses clients avec bienveillance et compassion.Les cendres seront ensuite déposées au Columbarium La Seigneurie, 2450, av. St-Clément, Québec (arr. Beauport), G1E 1E8 (autoroute de la Capitale, sortie Bourg-Royal no 318). La famille remercie le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que son médecin de famille, docteur Éric Beauchemin, pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel Sarrazin (site : www.michel-sarrazin.ca Tél. : 418-687-6084) ou à la Fondation de Lauberivière (www.lauberiviere.org Tél. : 418-694-9316). Les funérailles sont sous la direction de