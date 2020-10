LAROSE, Raymond



À l'Hôpital Laval, le 5 octobre 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Raymond Larose, époux de madame Lisette Fortier. Il était le fils de feu Claudemir Larose et de feu Germaine Comeau. Il demeurait à St-Agapit. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lisette, ses enfants: Isabelle (Christian Drouin), Stéphanie (Jérôme Sylvain), feu Jean-François; ses petits-enfants: Malia, Loïc, Henri-Félix, Alexis; ses frères et sœurs: Jeannette (Marcel Bergeron), Fernand (Marcella Picard), Suzanne (Roland Bédard), Rosanne (Maurice Gauthier), Claudette (feu Gaston Gilbert), Michel (Denise Gascon), Denis, Yvon (Denise Rouleau); ses beaux-parents Désiré Fortier et Céline Boucher; ses beaux-frères et belles-sœurs: Réjean, Raymond (Yvette Brisson), Réal (Line Laroche), Ghislaine (Raymond Ferland), Marie-Paule (Germain Landry), René (France Martineau); ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements à l'équipe d'oncologie de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués à Raymond. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 9 octobre 2020 de 19h à 21h et samedi à compter de 9h.