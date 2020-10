BARBEAU, André



Au CHUL de Québec, le 27 septembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur André Barbeau, fils de feu monsieur Lucien Barbeau et de feu madame Irène Bernard. Il demeurait à Boischatel.Monsieur Barbeau laisse dans le deuil ses enfants: Brigitte et Louis (Cherie Walker); ses sœurs et son frère: Louisette et Danielle et Jean-Roch; ses neveux et nièces: Shawn, Laura, Thierry et Maxime; plusieurs cousins, cousines et amis tout spécialement Nathalie Drouin, Nathalie Maltais, Huguette Bolduc et Suzanne Gauthier. Un remerciement spécial à Francine, Nancy et Louis Cyr de l'équipe des soins à domicile pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison