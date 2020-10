15 activités virtuelles pour le long week-end

Restez chez vous, qu’ils nous ont dit. De toute manière, tout est fermé dans les zones rouges. Ce n’est quand même pas une raison pour se priver de culture. Même que pour le long congé de l’Action de grâce, on vous a déniché une quinzaine d’activités culturelles disponibles depuis le confort de votre sofa.

Le film Octobre de Pierre Falardeau

Photo courtoisie

Pour souligner les cinquante ans de la crise d’Octobre, le Festival du nouveau cinéma (FNC) rend accessible gratuitement en ligne pendant 24 heures ce samedi le film Octobre de Pierre Falardeau. La programmation du FNC réunit une cinquantaine de longs métrages qui sont tous offerts en vidéo sur demande sur le site du festival.

Balado La déesse des mouches à feu

Photo courtoisie

Récemment adapté au grand écran, le roman La déesse des mouches à feu de Geneviève Pettersen est disponible en livre audio gratuitement sur la plateforme numérique de Radio-Canada. C’est la comédienne Karelle Tremblay qui lit le texte.

Les demi-finales des Francouvertes

Photo courtoisie

Qui seront les prochaines vedettes de la musique québécoise ? La dernière ligne droite de la compétition des Francouvertes vous en donnera un aperçu. Les demi-finales s’amorcent lundi soir, à 20 h (billet à 10,26 $ via lepointdevente.com). Narcisse, Mille Piastres Please et La Fièvre sont les candidats du premier bloc. Branchez-vous aussi mardi et mercredi pour savoir qui sera de la grande finale.

Carte blanche colorée par Marie-Élaine Thibert

Photo courtoisie

En direct virtuellement du Théâtre Maisonneuve, la chanteuse découverte à Star Académie relève des défis en chansons. Rendez-vous samedi, à 20 h. Prix : 12,50 $ via www.placedesarts.com.

Schitt’s Creek – saison 6

Photo courtoisie

La sixième et dernière saison de l’excellente série canadienne était attendue sur Netflix plus tard en octobre, mais surprise ! Elle s’y retrouve déjà... probablement pour profiter de l’élan d’enthousiasme qu’elle a provoqué en remportant neuf prix (un record pour une comédie) au dernier gala des Emmy. Sortez également les mouchoirs pour Schitt’s Creek : Best Wishes, Warmest Regards, un documentaire d’une heure qui retrace le parcours Cendrillon du rendez-vous télévisuel.

Balado Deviens-tu c’que t’as voulu ? sur Dumas

Photo courtoisie, Jimmi Francoeur

Les amateurs de Dumas ne voudront pas rater l’épisode spécial du balado Deviens-tu c’que t’as voulu ?, du journaliste Dominic Tardif, où l’on parle en détail de l’excellent album Le cours des jours.

Un spectacle de Juste pour rire virtuel

Photo courtoisie, Michel Grenier

Dans le cadre du Festival Juste pour rire, Pierre-Yves Roy-Desmarais animera Le grand live. Le spectacle virtuel mettra en vedette plusieurs invités, dont Claude Cobra (Bleu Jeans Bleu), Les Denis Drolet et Virginie Fortin. À voir gratuitement, ce soir à 20 h, au hahaha.com. D’autres spectacles de JPR seront aussi disponibles jusqu’à demain.

Le Théâtre du Nouveau Monde présente Prélude à la nuit des rois

Photo d'archives, Agence QMI

Le TNM présente, en webdiffusion, le laboratoire de création Prélude à la nuit des rois qui met en vedette Yves Jacques, Kathleen Fortin, Ève Landry et Benoit McGinnis. Les billets sont en vente au prix de 17 $ sur tnm.qc.ca.

L’Orchestre Métropolitain à Radio-Canada avec la Symphonie Pastorale de Beethoven

Photo courtoisie, Orchestre Métropolitain

Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre Métropolitain présente, dimanche, à 22 h 55, à la télé de Radio-Canada, le concert Symphonie no 6 dite Pastorale de Beethoven, enregistré en secret sur le mont Royal.

Le dernier felquiste

Photo courtoisie

Dans cette série documentaire de type « true crime » du Club illico, les journalistes Dave Noël et Antoine Robitaille tentent de démasquer l’assassin de Mario Bachand, un membre du Front de libération du Québec (FLQ) retrouvé mort à Paris en mars 1971. L’enquête s’étend sur six épisodes.

Le Metropolitan Opera présente l’opéra Parsifal de Wagner

Photo d'archives, Agence QMI

Le Metropolitan Opera présente, gratuitement, sur son site, l’opéra Parsifal de Wagner, mis en scène par François Girard. Il sera en ligne à partir de 19 h 30 dimanche et jusqu’à 18 h 30 lundi.

Un album québécois instrumental à découvrir : Daniel Bélanger

Photo courtoisie

Daniel Bélanger nous emmène dans un voyage musical très éclectique avec son plus récent album, Travelling. Un album instrumental qui pourrait accompagner 13 films complètement différents.

Balado La bête à sa mère lu par l’auteur, David Goudreault

Photo d'archives, Chantal Poirier

Un drame familial. Des familles d’accueil qui se succèdent. Un homme qui s’enfonce dans le crime, l’alcool et la drogue. L’application OhDio propose de découvrir le premier roman de David Goudreault, lu par l’auteur lui-même.

Balado Pourquoi Julie ? par la journaliste Émilie Perreault

Photo courtoisie, QUB Radio

Plus de 25 ans après la sortie de son dernier album, Julie Masse continue de fasciner. La journaliste Émilie Perreault se penche sur le phénomène avec son balado Pourquoi Julie ?, disponible sur QUB radio.

Premier Acte présente le balado de la pièce Haut du Lac

Photo courtoisie

Premier Acte a mis en ligne, sur Spotify et Apple Podcast, le premier épisode de sa pièce Haut du Lac, qui raconte le road trip de deux amis qui viennent de terminer leur cégep.