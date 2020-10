GAGNÉ, Raymond



Au Centre Hospitalier de La Malbaie, le 20 septembre 2020, à l’âge de 92 ans et 10 mois est décédé M Raymond Gagné (retraité d’Hydro-Québec) époux de dame Rolande Beaulieu. Il était le fils de feu dame Valentine Guérin et de feu M. Maurice Gagné. Il demeurait à La Malbaie. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance, auxvendredi le 9 octobre 2020, de 19 h à 22 h.et l’inhumation suivra au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse ses enfants: Réal (Gervaise Mc Nicoll), Bruno (Nancy Foster), Louis (Julie Robitaille), Pierre (Ginette Piuze) et Claire. Ses petits-enfants: Catherine (Martine Vandal), Patrice (Yannick Paquin), Alexandra et Michaël. Ses frères et sœurs décédés: Henri, Camil, Clothilde, Jeanne, Gilberte, Florence, Colette et Simone. Son beau-frère: Arthur Beaulieu (Père Dominicain) résidant au Japon. Ses beaux-frères et sa belle-soeur de la famille Beaulieu: feu Ernest, feu Paul et feu Agathe; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(es). Compenser l’envoi de fleurs par un don à la Fabrique de St-Laurent-de-Charlevoix (Paroisse de La Malbaie).