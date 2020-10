GAGNON, Christian



À son domicile, le 16 septembre 2020, à l'âge de 48 ans est décédé monsieur Christian Gagnon, époux de dame Chantal Parent. Né à Québec, le 24 mai 1972, il était le fils de dame Roberta Gagnon et de monsieur Jean-Yves Gagnon. Il demeurait à Shannon.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium de la Seigneurie. Outre sa mère Roberta, son père Jean-Yves et son épouse Lilianne Delisle, monsieur laisse dans le deuil sa conjointe Chantal; ses enfants: Laurie, Gabriel (Maude Paquet) et leur fille à venir Eve; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: François (Valérie Laroche) et leurs fils Jacob et Tristan, Vincent (Mylène Dalcourt) et leurs filles Agathe et Léa-Rose, Annie, Jean Parent (Sandra Tremblay) et leurs enfants Étienne et Pascale; sa filleule Agathe; sa belle-mère Louisette Légaré (feu André Parent), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail de la SOPFEU. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de