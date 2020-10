LORTIE, Monique Leclerc



À sa résidence aux Jardins de Mérici, le 20 septembre 2020, est décédée subitement madame Monique Leclerc, épouse de monsieur Louis Lortie, ing. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Giffard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Maryse, ses petites- filles: Maude et Laetitia; sa belle-fille Geneviève Plante (feu Dominique); ses sœurs: Huguette (Gérald Lajoie), Nicole (Jean Caron), Andrée (Michel Simard) et Liliane; son beau-frère Raymond Lapointe (feu Micheline Leclerc), ses beaux-frères: Mgr Paul Lortie (évêque) et Michel Lortie (feu Mildred Brownrigg); ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et amies. Elle était également la sœur de feu: Léon et Pierre Leclerc et la belle-sœur de feu: Jacques (feu Micheline Terreault) et Robert (Lise Gaboury) Lortie. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don au CHU de Québec, à l'attention de l'Hôpital du Saint-Sacrement, 10 rue de l'Espinay, Québec G1L 3L5. Tél. : 418 525-4385