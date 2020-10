LABBÉ, Rachel Girard



Son passage sur cette terre aura été à l'image de sa personnalité: Simple et significatif.A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 septembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Rachel Girard, épouse de feu Henri Labbé. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera au funérariumle vendredi 9 octobre 2020 de 13h à 14h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Pierre (feu Eva Rabinovitch), Céline (André Landry), feu Claude, Martine (Gérald Langford), Michel (Lorraine Dufort), Brigitte (Clément Pelletier), Sylvie (Roger LeRoux), Yves; ainsi que ses 14 petits-enfants et ses 12 arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs: feu Juliette (feu Henri Boulette), feu Jean-Marie (feu Jeanne Champagne), feu Paul-Eugène (Denise Leclerc), Rita (Maurice Tanguay), feu Roger, feu Luc, feu Lucille (feu Sarto Dery), Lucette (feu Roméo Buttignol). En plus d'être allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labbé, elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du Manoir Centre-Ville de Sainte-Marie, pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches: www.alzheimerchap.qc.ca/ Fondation canadienne du rein: www.rein.ca