MARTEL, Françoise Légaré



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 7 septembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Françoise Légaré, épouse de feu J. Harold Martel, fille de feu dame Maria Déry et de feu monsieur Charles-Émile Légaré. Elle demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h30 à 15h etLes cendres seront déposées au cimetière de Loretteville.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Brian, Johanne; ses frères et sœurs: feu Élarius, Jacqueline (feu Léger), feu Soeur Fernande, feu Gabrielle (feu Simone), Rodrigue (Claudette), feu Gérard (Antoinette), feu Antoinette (André); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martel: feu Jacques (Rita), feu Marie E. (Luc), feu Pierre (feu Monique), feu Joséphine (feu Gerry), Marguerite (feu Don); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). Un sincère remerciement au personnel l'hôpital du Saint- Sacrement pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.