RHÉAUME, Jean-Pierre



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 26 septembre 2020, à l'âge de 91 ans et 2 mois, est décédé monsieur Jean-Pierre Rhéaume, époux de feu madame Marguerite Alarie, fils de feu madame Germaine Drolet et de feu monsieur Lucien Rhéaume. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 10 octobre 2020, de 8 h à 10 h 30.L'inhumation suivra au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son fils Jean (Chantal martel) et ses petites-filles qu'il affectionnait par-dessus tout: Nathalia et Alicia; sa sœur Jeannine (feu Magella Auger) et son frère Guy (feu Fernande Paquet); ses belles-sœurs: Christiane L'Ainé (feu Jean-Marie Rhéaume) et Nicole Blais (feu André Rhéaume); ses belles-sœurs du côté de feu son épouse: Gertrude Alarie et Louise Alarie; ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé: Marcel, André, Jean-Marie, Rosaire, Madeleine, et Huguette. Un gros merci à tout le personnel du CHSLD St-Antoine pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Tél: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com.