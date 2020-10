LÉGARÉ, Monique



Au centre d'hébergement Côté Jardins, le 26 septembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Monique Légaré, fille de feu monsieur Joseph Alfred Légaré et de feu madame Éva Couture. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa sœur Yvette, ses frères: Pierre (Clémence Nadeau) et Gérard (Roxanne son amie); ses belles-sœurs: Marguerite Marie Paquet, Gaétane Caron; son filleul Simon Morrisson (Monique Marcoux), ainsi que de nombreux neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces. Elle est allée rejoindre outre ses parents, ses frères et sœurs: Suzanne, Denise (feu Roger Morrison) Céline, Jules (feu Louise Dufresnes), Jacques (Marguerite Marie Paquet), Lise (feu Guy Renaud), Paul (Gaétane Caron) et son petit neveu: David Morrison. La famille tient à remercier la Dr Meunier et le personnel du 4ième étage ainsi que le personnel du 1er étage (Condo) du CSHLD Côté Jardin pour les bons soins reçus. Compensez l'envoi de fleurs par des dons à l'Arche l'Étoile, 218 St-Sauveur, Québec, G1N 4S1.