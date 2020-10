GARON, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 octobre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Michel Garon, époux de madame Huguette Bêty. Il était le fils de feu Zéphirin Garon et de feu Blanche Labonté. Il demeurait à St-Narcisse-de-Beaurivage. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Huguette, ses enfants: France (Julien Larochelle), Danielle (Sébastien Demers), Jacques (Valérie Poulin); ses-petits-enfants: Blanche et Constance Larochelle, Matis et Gabrielle Demers, Élodie, Jérôme et Arielle Garon. Il était le frère de feu André Garon (Pauline Giroux), feu Laurence (feu Marius Larochelle), Nicole (Antonio Demers), Ginette (Gérard Boucher); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bêty: Henri (Claudette Gagné), Armand (Chantal Longchamps), Jules (Jocelyne Blais), Mariette (Gilles Lachance), feu Yves, Réginald (Noëlla Demers), Gaston (Nicole Cloutier), feu François, Rachel (Marcel Duclos), Alain (Sylvie Caron), Francine, Marie-Anne (Ferdinand Lamontagne), Richard, Andrée (Mario Lamontagne); ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 11h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer: www.cancer.ca ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches: www.alzheimerchap.qc.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire