MATHIEU, Paul-Henri



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, le 30 septembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Paul-Henri Mathieu, époux de feu Dame Thérèse Giroux. Il était le fils de feu M. Édouard Mathieu et de feu Dame Diana Cauchon. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son fils Marc (Janna Mathieu), sa petite fille Abella, sa sœur Yolande Brown; ses beaux-frères: Jean Giroux, Charles Giroux et Marcel Giroux; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.Les funérailles sont sous la direction de