5 films et séries à voir absolument cet automne

L'automne est un moment parfait pour s'installer confortablement devant quelques séries ou des bons films.

Envie de faire un marathon de visionnement ? Pour choisir le meilleur programme possible, tournez-vous vers la vidéo sur demande par abonnement (VSDA). Club illico rassemble un catalogue abondant de productions québécoises merveilleuses, de longs-métrages étonnants et de séries télé totalement addictives. Chaque semaine, du nouveau contenu en français y est ajouté.

Voici 5 films et séries qui feront leur apparition ce mois-ci sur la plateforme de visionnement. De quoi se divertir tout le mois d’octobre !



Documentaire original Club illico — Disponible depuis le 1er octobre

Cette année, on souligne les cinquante ans de la crise d’Octobre, cet événement politique des années 1970 qui aura marqué au fer rouge l’histoire de la province. Dans cette série documentaire de six épisodes, deux journalistes et trois réalisateurs suivent les traces de Mario Bachand, un membre de la cellule Libération du Front de Libération du Québec (FLQ) retrouvé assassiné à Paris peu après les événements tragiques d’octobre 1970.

Encore aujourd’hui, l’identité de son meurtrier reste inconnue. Trouvera-t-on le coupable ?



Film — Disponible depuis le 1er octobre

Dans ce grand film signé Spike Lee, on retrace l’histoire vraie de Ron Stallworth, un policier afro-américain qui a infiltré l’organisation suprématiste blanche du Ku Kux Klan en 1978. À l’aide de son collègue juif Flip Zimmermann, Ron pourra dénoncer les gestes violents, racistes et dégradants commis par le KKK. Tout au long du film, le réalisateur tisse des parallèles intéressants entre la situation sociale actuelle des États-Unis et celle des années 1970, posant un regard critique sur les difficiles enjeux raciaux américains. Le film a remporté de nombreux prix, dont le grand prix du prestigieux Festival de Cannes.





Série dramatique — Disponible depuis le 8 octobre

Au cours de cette série israélienne à mi-chemin entre la science-fiction et l’horreur, on suit l’enquête de deux policiers, Gabi et Chava, qui cherchent à élucider le mystère de trois squelettes retrouvés en nature. Le problème ? L’ADN des corps correspond à celui de trois personnes toujours en vie. Attention : vous n’aurez que huit épisodes pour plonger dans l’histoire !



Série d’horreur — Mise en ligne le 15 octobre

Ceux et celles qui adorent l’univers DC Comics reconnaîtront probablement le personnage de Swamp Thing, une créature fantastique faite de végétaux aquatiques qui possède des pouvoirs surnaturels. La créature du marais suit Abby Arcane, une scientifique qui étudie un virus mortel retrouvé dans un marais de sa ville natale en compagnie du docteur Alec Holland. Un jour, ce dernier disparait mystérieusement, comme absorbé par l’eau. Abby pourra-t-elle lui porter secours ?



Série de suspense — Mise en ligne le 22 octobre

Bien sûr, les contes de fées peuvent faire peur. C’est d’ailleurs la prémisse de Raconte-moi une histoire, où des récits classiques comme La belle et la bête, Cendrillon et La belle au bois dormant prennent des tournures terrifiantes lorsqu’elles se déploient dans le Nashville d’aujourd’hui. Devenus de véritables thrillers, les contes de fées se déclinent en quelques épisodes — et si vous pensez connaître la fin, détrompez-vous : ici, on est loin des happy endings à la Disney!

Vous en redemandez? Consultez la liste complète des nouveautés sur Club illico. Chaque semaine, des tonnes de films et de séries y sont ajoutées.