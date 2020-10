DORÉ, Thérèse



À l'hôpital régional de Portneuf, le 27 septembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Thérèse Doré, fille de feu monsieur Napoléon Doré et de feu madame Bernadette L'Hérault Elle demeurait à Rivière-à-Pierre.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Doré laisse dans le deuil son frère Gérard (feu Mériza Bordelau, Ghislaine Dubois), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu : Gemma Doré (feu René Lamarche) et Aline Doré. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf. Des formulaires seront disponibles à l'église.