GIRARD, Jacinthe



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 septembre 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Jacinthe Girard, épouse de monsieur Jean-Pierre Labbé, fille de feu monsieur Wilfrid Girard et de feu madame Germaine Lachance. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Stéphanie (Étienne Rompré), Sara-Judith (Danny Patry) et Geneviève (Frédéric Gagnon); ses petits-enfants: William et Edward Rompré, Benjamin et Lorianne Patry, Rosalie et Laurence Gagnon; ses frères et soeurs: feu Gilles (feu Estelle Rouillard), feu Jean-Jacques (feu Denise Boisvert), Denise (feu Robert Beaudry), Huguette (feu Russell Demers), feu Michel (feu Rolande Lapierre, Lucie Côté), Réal (Gertrude Hébert), Yolande (feu Jacques Potvin), feu Roch, Marie-Thérèse (Jean Kirouac), Monique (Germain Philibert) et Chantal (feu Ray Hoye); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Labbé: Louise (Jean-Yves Arsenault), Jean-Denis, Jean-Luc et Marie-Andrée; sa filleule Julie Labbé et sa mère Carole Bérubé; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, l'équipe du CLSC de Saint-Romuald, le Dr Roy et l'équipe d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/. La famille vous accueillera auà compter de 12h30.