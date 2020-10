GALLIEN, Noëlla



Au CHUL de Québec, le 5 octobre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Noëlla Gallien, épouse de feu monsieur Clément Blanchet, fille de feu monsieur Joseph Gallien et de feu madame Antoinette Cauchon, native de Château-Richer, elle demeurait à Saint-Raymond.L'inhumation suivra au cimetière de Rivière-à-Pierre. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Gallien laisse dans le deuil ses enfants: Éric et Caroline (Daniel Lavoie); ses petits-enfants: Jennifer, Brondon et William; ses sœurs: Gilberte (Noël Gravel), Monique (feu Damien Vézina), Georgette (Réal), Nicole (Alphonse Hébert), Thérèse (Jacques Villeneuve), Denise (Clément Taillon); et son frère Denis; ses belles-filles: Annie Blanchet (Luc St-Laurent) et Isabelle Blanchet (Serge Borgia), leurs enfants: Mariepier, Francis, Dave, Émilie, Léa-Rose, Alexis et Olivia; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu: Pierrette (feu Yves Lamontagne) et Roger (Sylvie).