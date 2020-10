GAGNON, Pierrette Marcotte



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 28 mars 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Pierrette Marcotte, épouse de feu monsieur Jean-Claude Gagnon, fille de feu madame Yvonne Jackson et de feu monsieur Sylvio Marcotte. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Patrick Plante), Lyne ( feu Mario Larose) et Christian (Nathalie Paquet); ses petits-enfants: Amélie et Thomas Plante, William et Samuel Larose, Cassandra et Cédrick Gagnon; son frère Jean-Claude (Claudette Côté); ses belles-sœurs: Yolande (feu Jean-Guy Marcotte et Claudette (feu René Marcotte); son beau-frère Richard Fournier (Johan St-Pierre). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédé(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Canadienne du cancer, téléphone : 418-683-8666, site web : www.cancer.ca