DANCAUSE PELLETIER

Jeanne-Aimée



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 23 septembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Jeanne-Aimée Dancause, épouse de monsieur Jean-Claude Pelletier. Originaire de Saint-Marcel-de-L'Islet, elle était la fille de feu dame Agnès Thibault et de feu monsieur Gérard Dancause. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Hélène (Jocelyn Pelletier), Luce (Réjean Bernier), Roch (Ginette Gauthier) et Claire (Jocelyn Normand); ses petits-enfants : Kim, Yann, Jérôme, Steven, François, Kévin et Cédric, leur conjoint(e); ainsi que ses neuf arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: Béatrice (feu Julien Gamache), feu Jacques (Gabrielle Mercier), feu Pauline (Julien Gauvin); de la famille Pelletier, elle était la belle-sœur de : feu Antonia (feu Patrick Mercier), feu Gérard-Raymond (feu Raymonde Morin - Monique Duchesneau), Pauline (feu Marcel Caouette), Lorraine (feu Jean-Paul Boucher), feu Gaétan (Monique Caouette), Lucette (feu Donald Boucher), Georges-Léon (Claudette Brouillard), Réjeanne (Jacques Tremblay), Denis (feu Marthe Déchêne - feu Gabrielle Diamond- Fleurette Landreville), Louise (Jean-Edmond Caouette), Yvon (Nicole Bourgault) et René. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme et les excellents soins.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire