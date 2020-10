DUBÉ, Rosaire



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 29 septembre 2020, est décédé à l'âge de 71 ans et 11 mois, monsieur Rosaire Dubé époux de feu dame Colette Plante. Il était le fils de feu monsieur Paul-Émile Dubé et de feu dame Adrienne Jeffrey. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au, de 10 h à 13 h 55.et de là les cendres seront déposées au columbarium.Il laisse dans le deuil ses enfants: Dominique (Chantale Gagnon), Francis, Guillaume et leur mère Ginette Lévesque (Claude Duval); ses petits-enfants: Laurianne, Anabelle, Julien, Kélya, Thomas; ses frères et ses sœurs: Marcel (Guylaine Dumont), Réjean (feu Ghislaine Normandeau), Pauline ( Marian Leskow), Bruno (Denise Pelletier). Sont aussi affectés par son départ ses beaux-frères et ses belles-soeurs des familles Lévesque et Côté, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie l'équipe de soins à domicile du CLSC de La Pocatière, les membres du personnel de la Résidence Hélène-Lavoie et ceux de l'hôpital Notre-Dame-de- Fatima pour leur accompagnement, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Bas-Saint-Laurent. Des formulaires seront disponibles au salon.