PICARD, Lucille



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 30 septembre 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Lucille Picard, épouse de monsieur Yves Fortin. Elle était la fille de feu monsieur Jean-Charles Picard et de madame Laurette Côté. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yves; sa fille Dalilah Fortin (Olav); son petit-fils Owen Natvik; ses sœurs et ses frères: Suzanne, Gisèle, Louise, Fernand (Marielle), Raymond (Nancy), Gaétan; ses belles-sœurs et beaux-frères: Louisette (Wilday), Normand (Loraine), Michel (Solange); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour leur empathie, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon Hôtel-Dieu, secteur d'oncologie ou des soins palliatifs), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, téléphone : 418-525-4385, https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/SLC/