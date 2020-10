DUMAS, Régis



À l'Hôpital Général de Québec, le 2 octobre 2020, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédé monsieur Régis Dumas, époux de madame Huguette Côté, fils de feu madame Rose-de-Lima Thériault et de feu monsieur Cyrice Dumas. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Huguette Côté, ses enfants: Ruth, Louise, Jacques, Marie, Dominique (André), Caroline et Sébastien; ses petits-enfants: Samuel, Jonathan, Emilie, Laura, Gabriel, Philippe, Alexandra, Cassidy, Emma-Rose et Ann-Frédérique; ses arrière-petits-enfants: Thomas, Benjamin, Elena, Nicolas, Nathan et Félix; son frère et ses sœurs; ses belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Grand merci à tous les membres du personnel de l'unité 300 et 400, ergos et physios, de l'Hôpital Général de Québec, qui l'ont soigné et veillé à son bien-être et à son confort jusqu'à son décès. Merci aussi au Dre Elisabeth Côté pour son dévouement exceptionnel et son soutien. Pour les dons et les offrandes de messes les adresser à : Services Myriam Beth'lehem,105 Blvd Lasalle, Baie-Comeau, QC G4Z 1R7.