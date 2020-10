MARCOTTE, Robert



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 3 octobre 2020, à l'âge de 83 ans et 10 mois, est décédé monsieur Robert Marcotte, époux de madame Nicole Jackson, fils de feu monsieur Josaphat Marcotte, époux en premières noces de feu madame Yvonne Petitclerc et en secondes noces de feu madame Julienne Mottard. Il demeurait à Portneuf.Il a été confié auMonsieur Marcotte laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Lily (Sylvain Marcotte). Il était le frère et le beau-frère de Simone (feu René Richard), feu Denise (Marcel Emond, Colette Perreault), Laurianne (Jean-Pierre Déry), feu Roland; Réjean Jackson (Louise Marcotte); sa filleule Sylvie Richard, son filleul Hugo Jackson, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s, particulièrement Michel Marcotte (Geneviève Ford). Remerciement à tout le personnel de l'urgence de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur accueil et les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org