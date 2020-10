FERLAND, Yvan



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 octobre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Yvan Ferland, époux de feu dame Normande Simoneau. Né à Amos le 27 mai 1943, il était le fils de feu monsieur Wilfrid Ferland et de feu dame Louise-Anna Bédard. Il demeurait à St-Lazare de Bellechasse.Les cendres seront déposée au Columbarium La Seigneurie. Monsieur Ferland laisse dans le deuil ses enfants: Steve (Sylvie Boulanger), Rock (Karen MacDougall), Cindy (Alain Bourassa); ses petits-enfants: Jessica, Joanie, Samuel, Jeremy, Branden, Jacob, Carolyne; sa belle-sœur Lisette Nadeau (feu Denis); ses beaux-frères et belles-sœurs: Hervé Simoneau (feu Marie-Ange Lamarre), Gorgette Simoneau (feu Fernand Murray) Denise Thibeault (Yvon Samson); son amie Lise Morin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du Pavillon Léa Rose pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site: www.fmcoeur.qc.ca, Tél.: 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de