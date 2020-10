LEFEBVRE, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 septembre 2020, à l'âge de 75 ans et 1 mois, est décédé monsieur Gilles Lefebvre, fils de feu madame Thérèse Dubé et de feu monsieur Horace Lefebvre. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St- Charles. Il laisse dans le deuil d'une première union avec feu madame Sadie Savoy, son fils Daniel (Nina Holmes); de la deuxième union avec madame Jocelyne Boudreau ses enfants: Roch, Nataly (Martin Larente), Martin et Josée-Renée (André Trottier); ses 14 petits-enfants et ses 2 arrière-petits-enfants ainsi que Michel Huot; ses frères et ses soeurs: Diane (Jacques Deschênes), Audrey (Paul-H. Gamache), feu François (Martine Allaire), Normand (Sylvie Ferland) et Benoît (Guylaine Deslauriers); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). Gilles salue spécialement François, Serge, Greta, Katheleen et Audrey. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.