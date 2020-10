MOINEAU, Marcel



Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 16 septembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Marcel Moineau, époux de madame Lucie Bergeron, fils de feu Léopold Moineau et de feu Marie-Ange Gosselin. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils, Éric (Annie Rousseau); ses petits-fils: Émile et Gabriel; ses frères et soeurs: Pauline, feu Marc-André (Rolande Gosselin), Clermont (Micheline Joncas), feu Ghislaine (André Dumont), feu Ghislain (feu Priscille Bouffard), Jean-Jacques, Denis et Francine; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bergeron: feu Jacques (Georgette Thériault), feu Fernande (feu Léo Grenon), feu Georgette (feu Jean-Louis Rochette), Françoise (feu Arthur Martin), feu Louisette (feu Laurent Letarte), feu Gilles (feu Gisèle Labbé), feu Claude (Lucia Bélanger), feu Gabriel (Suzanne Deschamps), Monique (Bob Patry), feu Lise (Bob Tupper), feu Émile (Céline Fontaine) et feu Jean-Paul; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Champlain-Chanoine-Audet pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/).La famille vous accueillera aude 13h.