BOUFFARD, Nicole



Au CHU Hôpital St-François d'Assise, le 26 avril 2020 à l'âge de 76 ans est décédée madame Nicole Bouffard, conjointe de monsieur Richard Bélanger, fille de feu dame Marguerite Leclerc et de feu monsieur Henri Bouffard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15h 30.Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, sa fille unique Nathalie Belleau (Carl Cloutier); sa belle-fille Lyne Bélanger; ses beaux fils: François Bélanger (Jocelyne Crispin) et Rémi Bélanger (Nathalie Ratté); ses petits-enfants: Annabelle (Wassim Chaouki) et Amélie Cloutier (Youssef Laflamme); ses beaux petits-enfants: Gabrielle et Frédérique Bélanger, Étienne et Vincent Bélanger-Roy; son frère Gilles; ses sœurs: Micheline (feu Serge Déry), Henriette (feu André Brousseau) et Adéline; ses beaux-frères et belles-sœurs: Sylvie Lavoie (Robert Lavoie), Gilles Bélanger (Louise Boisvert), Serge Bélanger, feu Denis Bélanger (Marjolaine Levesque), feu Yvan Bélanger (Pierrette Guimond); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et tous ses ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins intensifs et palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur humanité et les bons soins prodigués.