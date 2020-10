GAGNON, André



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Etchemins de Lac-Etchemin, le lundi 28 septembre 2020, est décédé à l'âge de 67 ans et 9 mois, monsieur André Gagnon, fils de feu monsieur Varilla Gagnon et de madame Laurentia Gagnon. Il demeurait à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairede 8h30 à 10h55.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. À noter que le port du couvre-visage est obligatoire. Il laisse dans le deuil, outre sa mère Laurentia Gagnon (feu Varilla Gagnon), ses frères et sœurs: Lise (Gilbert Sanfaçon), Marc (Noëlla Grégoire), Micheline (Lionel Bédard), Marjolaine (Gabriel Bilodeau) et Pierre (Johanne Nadeau). Il laisse également dans le deuil sa filleule Marie-Hélène Bédard; ses neveux et nièces: feu Steve et Annie Sanfaçon, Dominique et Jonathan Gagnon, Michèle et Marie-Hélène Bédard, Véronique et Louis Bilodeau, Yanni-Lou Gagnon; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis(es). Un remerciement spécial au Dr Sylvain Dion et à l'infirmière Priscilla Poulin pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0. Formulaires disponibles au salon.