BOUCHARD, Ginette



Au CHSLD de Baie-Saint-Paul le 1er septembre 2020 à l'âge de 75 ans et 11 mois, nous a quittés dame Ginette Bouchard, elle était l'épouse de monsieur Maurice Castonguay et elle demeurait à l'Isle-aux-Coudres.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) en l'église Saint-Bernard de l'Isle-aux-Coudres samedi, jour des funérailles, à compter de 13 h. Madame Ginette Bouchard laisse dans le deuil ses enfants: Donald (Chantal Ébacher), feu José; ses petits-enfants: Mathieu, Simon, Mégan et Jessy; son frère: Yvon (Christiane Desgagné); sa sœur: Suzanne (Euclide Villeneuve); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Castonguay; la famille Tremblay; ses filleules: Sandy Harvey, Nadine Tremblay; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Outre son fils José elle est allée rejoindre ses parents: Alberta Dufour et Étienne Bouchard; ses frères: Joseph et Jean-Yves (Françoise Dufour). Un merci spécial est adressé à tout le personnel de l'hôpital et du CHSLD de Baie-Saint-Paul pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement, à Lucie et Marcel pour le soutien et l'hébergement de monsieur Castonguay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds Général, formulaires disponibles en l'église. La direction des funérailles a été confiée à la