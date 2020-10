DOIRON, Henri



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 19 septembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Henri Doiron, époux de madame Diane Bergeron. Il demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Il était le fils de feu Wilfrid Doiron et de feu Antoinette Vermette. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Amélie, François (Josianne Grenier) et Josée; ses petits-enfants: Rosemary, Mathilde, Lily-Rose, Lucas et Alexy; ses frères et sœurs: Denise (Richard Prévost), Monique (Michel Chantal), Victor (Jeannine Bourgelas) et Lucie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron: Lorraine (Gilles Brûlé), Francine (Philippe Lalonde), Alain (feu Louisette Poulin), Ginette (Claude Hamel), Luce (Jacques Drouin), Yves (Danielle Simard) et Serge. Ainsi que Alexandre Gilbert (père de Rosemary et Mathilde), Louis Jean Pelletier (père de Lily-Rose et Alexy) et ses neveux et nièces. La famille immédiate souhaite remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Regroupement des proches aidants de Bellechasse; https://www.rpab.ca/. La famille vous accueillera aude 13h à 15h.