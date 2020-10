RIVARD, Charles



À l'Ancienne-Lorette, le 26 septembre 2020, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Charles Rivard, époux de dame Louise Lavallée, fils de feu Benoît Rivard et de feu Anne-Marie Gervais. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise; ses enfants: Denis Bernard, Cynthia Rivard (Frédérick Giroux), Jessica Rivard (Saïd Ben Maniar) et Alexandra Rivard (Gino Julien); sa petite-fille Victoria Giroux; ses frères et sœurs: Jean (feu Colette Gauthier), France, feu Yvan, Marc (Lucille Caron), Ann, Andrée et Pierre; son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Lavallée: Yves et Denise, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du CLSC Haute-Ville-Des-Rivières et la Dre Catherine Doyle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.