GROS-LOUIS, Bruno



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 12 septembre 2020, à l'âge de 84 ans est décédé monsieur Bruno Gros-Louis, époux de Doris Savard, fils de feu Gérard Gros-Louis et de feu Cécile Talbot. Il demeurait à Wendake.Il laisse dans le deuil, son épouse et ses filles: Sonia (Rudy Germain), Manon (Simon Bruyère), Judith (Marie-Claude Gaumond), Martine (Denis Trudel); ses petits-enfants: Steven (Ana Lopez), Andrew (Stéphanie St-André), Pierre-Alexandre (Carolann Paquet), Laurie-Ann, Henrick, Sheldon et son arrière-petit fils Bruno. Ses frères et sœurs: Max (Marie Roux), feu Jean-Marie (Hélène Gros-Louis), feu Aline (feu Wellie Hannon), feu Roger (Ghislaine Langlois), Gilles (Monique Daunais), Louisette, Céline (feu Raynald Landry), Micheline (Jean-Marie Rock); ainsi que sa belle famille Savard: Huguette (feu Gilles Gauvreau), Murielle (Gilles Bélanger), Claudette (André Barbeau), feu Gilles, Richard (Diane Potvin), Suzanne (Berth Hazes), Jocelyn, Danielle et Michel (Lucille Laliberté); plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines ainsi que Jean-Claude Barbeau un ami de longue date. Un remerciement spécial aux infirmières du Centre de Santé Marie-Paule Sioui Vincent pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Mission de Notre-Dame-de-Lorette de Wendake, 73 Maurice-Bastien, Wendake, QC, G0A 4V0.