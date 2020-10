HUNTER, Monique Lafrance



À son domicile, le 8 septembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Monique Lafrance, épouse adorée de feu André Hunter, fille de feu Antonio Lafrance et de feu Cécile Bidégaré. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléancesLes cendres seront déposées au cimetière paroissial de Loretteville, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Richard (Sandra Huppé), Andrée (Marc Petitclerc), Steeve, Dany (Chantale Mariage) (Trinh Doan (Dung Le)); ses petits-enfants: Jonathan (Roxanne Beaudry), Maxime, Tommy, Rebecka, William; Mathieu, Laurie, (Kim Le Doan et Anh Le Doan); ses arrière-petits-enfants : Mason, Hayden, Emma-Rose; ses frères et sœurs : feu Marcelle (feu Lucien Vallerand), feu Jacqueline (feu Jean-Baptiste Hébert), feu Lucille (feu Roland Lefebvre), feu Madeleine (feu Gérard Fiset), feu André (Louisette), feu Paul (feu Lucille), feu Jean Guy (Carole Nadeau), feu Antonio, feu Jean Marie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hunter : feu Maurice (feu Fernande Lapointe), feu Gérard (feu Liliane Leclerc), feu Patrick, feu Monique, feu Jean-Yves (feu Simone Trudel), feu Lise, Elizabeth (feu Maurice Jobin), Jacques (feu Thérese Bouchard), feu Diane (feu Roger Vézina); ses meilleures amies : Ginette Lamothe dit Boutchou et Mona Duplain, Ghislain Morency, Mélanie Courtemanche Phuong (Cuong Phuong,) Tai Phuong, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines. Remerciement à toute l'équipe du CLSC Orléans, au Docteure Isabelle Kirouac et sa merveilleuse équipe, remerciement spéciale à Mylène Duchaine pour l'avoir tant fait rire.