CARON TOULOUSE, Madeleine



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 4 octobre 2020, à l'âge de 88 ans et 1 mois, est décédée madame Madeleine Caron, épouse de feu monsieur Laurent Toulouse. Elle demeurait à Saint-Aubert de L'Islet et a demeuré plusieurs années dans le Massachussets aux États-Unis. Elle était la fille de feu dame Marie-Louise St-Pierre et de feu monsieur Joseph Caron; la sœur et la belle-soeur de: feu Xavier, feu Elphège, feu Gemma, feu Nazaire, feu Alma (feu Noël Lemieux), feu Anatole (feu Lionel Lefebvre), Albert et Thadée (feu Blandine Caron). De la famille Toulouse: feu Marie-Blanche (feu Joseph Thibodeau), feu Hectorine (feu Josaphat Veilleux), feu Rachelle, feu Dominique (feu Marie-Louise Busque), feu Victor, feu Maurice, feu Sr Marie-Rose s.c.m., feu Marie-Ange (feu Adrien Lambert), feu Raymond, feu Rita (Louis-Aimé Lachance), feu Jean-Denis (Marthe Boulet), feu Henri-Louis (Marguerite Jacques), feu Cécile (Yvon Gagné). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux, nièces, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur soutien, leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Aubert, 28, route de l'Église C.P. 58, Saint-Aubert de L'Islet (Qc), G0R 2R0 ou à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), GOR 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire