SAVARD, Yves



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de monsieur Yves Savard, à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 20 septembre 2020, à l'âge de 71 ans. Il était l'époux de dame Diane Maheux et le fils de feu monsieur Joseph-Albert Savard et de feu dame Marie-Anna Paquet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Diane; ses filles: Valérie, Marilise (Martin Lamontagne); ses deux petites-filles: Mélodie et Sarah-Maude Lamontagne; ses frères et sœurs: feu Paul (Lise Chamberland), Jeannine, son parrain Claude, feu Georgette (Jean-Claude Daigle), Armand (Gislène Auclair), André (Hazel Adams), Louise (Pierre Paulin), feu Raymond (Carole Brousseau), Francine (Gérard Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Maheux: Lise, Pierre (Marielle Gélinas), Johanne (Alain Tremblay), Gilles (Claude Allard); ainsi que ses neveux, nièces incluant son filleul Jean-François, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, plus spécifiquement Gaston Chapados. Il est allé rejoindre ses frères: Gérard, Benoit et Gaston; ainsi que son beau- frère Marc-André. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'IUCPQ ainsi que celui du CLSC de Charlesbourg pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des Implantés Cochléaires du Québec, 5100, rue des Tournelles, bureau 130, Québec QC, G2J 1E4, téléphone: (418) 623-7417, site web: https://aicq-cochleaire.org/donations/faire-un-don/.